Roma, 13 ott. (Adnkronos) – "Una grande vittoria per Eugenio Giani e il centrosinistra, evviva. E ho l’impressione che Casa Riformista sia proprio una bella idea". Lo scrive Matteo Renzi sui social.
Home > Flash news > **Toscana: Renzi, 'grande vittoria Giani, Casa Riformista proprio bella ...
**Toscana: Renzi, 'grande vittoria Giani, Casa Riformista proprio bella idea'**
Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Una grande vittoria per Eugenio Giani e il centrosinistra, evviva. E ho l’impressione che Casa Riformista sia proprio una bella idea". Lo scrive Matteo Renzi sui social. ...