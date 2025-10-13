Toscana: Schlein posta video abbraccio con Giani a Firenze, 'congratulazioni'**

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – "Arrivata a Firenze. Congratulazioni Eugenio Giani!". Lo scrive Elly Schlein sui social pubblicando il video dell'abbraccio con Eugenio Giani a Firenze.
