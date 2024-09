Toti, nel suo primo colloquio post-dimissioni, ha affermato: "Per quanto riguarda la Liguria, non rimpiango nulla".

Nel corso di un appuntamento con Nicola Porro, Giovanni Toti, sprezzante del rischio, offre la sua prima intervista post-dimissioni, affermando senza esitazione: “Liguria, non ho rimorsi”. L’ex capo dell’amministrazione della Liguria riflette sul suo percorso legale, decisamente deciso a dimostrare che l’opinione dei giudici è fuorviante. Non molto tempo dopo, Toti, che ha passato 86 giorni agli arresti domiciliari che sono finiti solamente con le sue dimissioni, ritornerà al suo lavoro originale di giornalista e pubblicherà un libro. Durante la sua prima intervista televisiva, ospitato da Nicola Porro su Rete 4, professò con convinzione che non ha agito in modo non legale, proclamando che non si pente di nulla.