Situazione attuale del traffico

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15.45, la situazione del traffico sulle autostrade liguri si è rivelata particolarmente critica. Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, nel tratto compreso tra il bivio con la A10 Genova-Savona e Ovada, si registrano ben 8 chilometri di coda. Questo rallentamento è attribuibile a un cantiere di lavori di ammodernamento in galleria, situato al chilometro 19+700, dove il traffico è costretto a transitare su due corsie. La situazione è aggravata dal fatto che il pomeriggio è un orario di punta per il rientro dal mare, con un notevole afflusso di veicoli.

Code e congestione in altre tratte

Non è solo la A26 a soffrire di rallentamenti. Anche sulla A12, tra Genova Nervi e il bivio A12/A7, si registrano code a causa di traffico intenso. La A10, in particolare nel tratto tra Genova Aeroporto e il bivio A10/A7, presenta una situazione di congestione che contribuisce a rendere il viaggio particolarmente difficile per gli automobilisti. Inoltre, sulla A7, si segnalano 5 chilometri di code tra il bivio A7/A10 e Busalla, anch’essi causati da un traffico congestionato, rendendo il rientro a casa un’impresa ardua.

Impatto dei lavori in corso

I lavori di ammodernamento in corso sulle autostrade liguri non solo influiscono sulla fluidità del traffico, ma pongono anche interrogativi sulla gestione delle infrastrutture. La necessità di interventi di manutenzione è evidente, ma è fondamentale che vengano pianificati in modo da minimizzare i disagi per gli utenti. Le code prolungate possono causare frustrazione e ritardi significativi, specialmente in un periodo dell’anno in cui il traffico è già elevato. È essenziale che le autorità competenti comunichino in modo chiaro e tempestivo riguardo ai lavori in corso e alle eventuali deviazioni, per garantire un flusso di traffico più agevole.