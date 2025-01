Un arresto significativo a Monopoli

La guardia di finanza ha effettuato un’importante operazione a Monopoli, arrestando un uomo accusato di traffico internazionale di stupefacenti. L’indagine ha portato al sequestro di 80mila euro, considerati il provento dell’attività di spaccio. Questo arresto segna un passo avanti nella lotta contro il traffico di droga, un fenomeno che continua a preoccupare le autorità locali e nazionali.

Il canale di approvvigionamento

Secondo le informazioni raccolte, l’indagato aveva stabilito un canale di approvvigionamento negli Stati Uniti, in particolare dalla California, per l’importazione di marijuana. I pacchi, inviati da un’azienda specializzata nella vendita di ricambi per motociclette, erano destinati a un soggetto estraneo all’indagine, utilizzando un indirizzo completamente falso. Questo metodo di operare evidenzia la crescente sofisticazione dei traffici illeciti e la necessità di un monitoraggio costante delle spedizioni internazionali.

Le modalità operative del traffico

Il giorno della consegna, il corriere contattava il numero indicato nei dettagli della spedizione e si accordava con il sospettato per un punto di ritiro. Le utenze telefoniche utilizzate erano intestate a cittadini extracomunitari non registrati all’anagrafe, un ulteriore elemento che complica le indagini. Dopo aver preso in consegna la droga, l’uomo effettuava il pagamento in bitcoin al fornitore statunitense, gestendo poi la distribuzione al dettaglio tramite chat. Questo sistema di pagamento e comunicazione dimostra come i trafficanti stiano adattando le loro strategie per eludere le forze dell’ordine.