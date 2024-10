Il ritrovamento del corpo

Un drammatico ritrovamento ha scosso la comunità di Bovolenta, in provincia di Padova, dove i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di un uomo nel fiume Bacchiglione. L’operazione è avvenuta poco prima delle ore, dopo giorni di ricerche intense e coordinate. Si tratta di Marco Breda, un trentenne del posto, scomparso da venerdì scorso. La notizia ha suscitato grande commozione tra i residenti, che si erano uniti nelle ricerche e nelle preghiere per il suo ritorno.

Le operazioni di ricerca

Le ricerche di Marco Breda sono iniziate dopo la denuncia di scomparsa presentata dai familiari. I vigili del fuoco, supportati da sommozzatori provenienti da Venezia e Vicenza, hanno utilizzato diverse tecnologie per localizzare il corpo. Tra queste, un’imbarcazione dotata di ecoscandaglio e droni per monitorare le acque del fiume. Le operazioni sono state coordinate da un’unità di comando locale, che ha pianificato ogni fase della ricerca, garantendo la massima efficienza e sicurezza per il personale coinvolto.

La reazione della comunità

Il ritrovamento del corpo ha lasciato un segno profondo nella comunità di Bovolenta. Molti residenti si sono uniti in un momento di raccoglimento per onorare la memoria di Marco. La sua scomparsa ha colpito non solo la famiglia, ma anche amici e conoscenti, che lo ricordano come una persona solare e sempre disponibile. La comunità si è mobilitata per offrire supporto ai familiari in questo momento difficile, dimostrando un forte senso di solidarietà e vicinanza.