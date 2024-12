Un drammatico pomeriggio a Genzano

Nel pomeriggio di ieri, un incendio devastante ha colpito una residenza sanitaria assistenziale (Rsa) a Genzano, vicino Roma, causando la morte di un anziano di 76 anni. L’episodio è avvenuto intorno alle 17.30 presso l’istituto San Giovanni di Dio, situato in via Fatebenefratelli. Le fiamme hanno rapidamente avvolto una stanza, mettendo in pericolo la vita di chi vi si trovava.

Intervento tempestivo dei soccorsi

Immediatamente dopo l’allerta, i vigili del fuoco sono accorsi sul luogo dell’incendio, affiancati dai carabinieri. Grazie alla loro prontezza, due persone presenti nella stanza sono state salvate dal personale della Rsa, evitando una tragedia ancora più grande. Tuttavia, per l’anziano di 76 anni, le ustioni riportate si sono rivelate fatali. La notizia ha scosso la comunità locale, che si è stretta attorno ai familiari della vittima.

Indagini in corso per chiarire le cause

Le autorità competenti stanno ora indagando sulle cause che hanno portato all’incendio. Al momento, non sono state rese note le circostanze che hanno innescato le fiamme, ma si ipotizza che possano esserci stati problemi tecnici o un errore umano. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e prove per ricostruire la dinamica dell’accaduto e garantire che simili tragedie non si ripetano in futuro.