Un dramma che scuote la comunità

La tranquillità di Marina di Leporano, un comune in provincia di Taranto, è stata spezzata da un evento tragico che ha colpito la comunità locale. Silvana La Rocca, un’insegnante in pensione di 73 anni, è stata trovata morta nel giardino della sua abitazione. Le prime indagini hanno rivelato che la donna presentava ferite, probabilmente inflitte con un’arma da taglio, suscitando preoccupazione e sgomento tra i residenti.

Le circostanze della scoperta

Il dramma è emerso quando uno dei figli della donna, preoccupato per la sua assenza, ha dato l’allarme. La scoperta del corpo ha immediatamente attivato le forze dell’ordine, con il pm di turno, Salvatore Colella, che ha avviato le indagini. L’autopsia sarà fondamentale per chiarire la natura delle lesioni e determinare se si tratti di un omicidio o di un incidente. Le autorità non escludono alcuna pista, mantenendo aperte tutte le possibilità.

Un passato segnato da tragedie

Silvana La Rocca era vedova e viveva da sola. Suo marito, un ex operaio specializzato dell’Ilva, era deceduto nel novembre del 2002 in un tragico incidente sul lavoro. La donna, conosciuta e rispettata nella sua comunità, ha lasciato un vuoto incolmabile tra amici e familiari. Le indagini si concentrano anche su un’esplosione avvenuta nell’appartamento della vittima, un evento che potrebbe fornire ulteriori indizi sulla dinamica della tragedia.

Indagini in corso e sicurezza pubblica

Oltre ai carabinieri, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per garantire la sicurezza dell’area. Gli inquirenti stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, nella speranza di raccogliere informazioni utili per ricostruire gli eventi che hanno portato a questa tragica fine. La comunità di Marina di Leporano è in attesa di risposte, mentre il dolore per la perdita di Silvana La Rocca si fa sentire in ogni angolo del paese.