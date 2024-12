Un evento tragico a Colli Aniene

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Roma, precisamente nel quartiere di Colli Aniene, dove un albero è caduto, causando la morte di una donna di 45 anni e ferendo un’altra persona. L’episodio è avvenuto in via Cesare Massino, all’interno del parco Livio Labor, dove la vittima si trovava con i suoi tre figli. Secondo le prime ricostruzioni, il forte vento che ha colpito la città potrebbe essere stato il fattore scatenante della caduta dell’albero.

Dettagli dell’incidente

La donna, che era seduta su una panchina insieme alla sua amica, è stata colpita in pieno dall’albero caduto. Purtroppo, nonostante i soccorsi immediati, per lei non c’è stato nulla da fare: è deceduta sul colpo. L’altra donna coinvolta nell’incidente è stata trasportata d’urgenza in ospedale, ma fortunatamente le condizioni dei tre figli della vittima sono risultate stabili. I bambini, che hanno assistito alla scena, sono stati affidati temporaneamente a una conoscente della madre.

Reazioni e indagini

La polizia è intervenuta prontamente sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi del caso e chiarire le dinamiche di quanto accaduto. La comunità locale è in lutto per la perdita della donna, descritta come una madre affettuosa e una persona molto amata. Questo tragico evento solleva interrogativi sulla sicurezza degli spazi pubblici e sulla necessità di monitorare le condizioni degli alberi, specialmente in situazioni di maltempo. Le autorità competenti dovranno ora valutare se ci siano state negligenze nella manutenzione del parco e degli alberi presenti.