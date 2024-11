Un tragico incidente

Nella notte scorsa, Roma è stata teatro di un drammatico incidente stradale che ha portato alla morte di Amar Kudin, un giovane poliziotto in servizio presso il commissariato di Primavalle. L’incidente, avvenuto durante un intervento di emergenza, ha coinvolto diverse volanti della polizia, lasciando la comunità in uno stato di shock e dolore. Kudin, originario della Croazia, si era trasferito in Italia da giovane, dove aveva trovato non solo una nuova vita, ma anche una passione per il rugby che lo ha accompagnato fino alla sua tragica scomparsa.

Una vita dedicata al servizio e allo sport

Amar Kudin non era solo un poliziotto, ma anche un atleta appassionato. Giocava attivamente nel Civitavecchia Rugby, dove era molto apprezzato dai compagni di squadra e dagli allenatori. In passato, aveva militato nelle Fiamme Oro, una delle squadre più prestigiose del panorama rugbistico italiano. La sua dedizione sia al lavoro che allo sport lo ha reso un esempio per molti, dimostrando che è possibile conciliare passione e professione. La notizia della sua morte ha colpito profondamente non solo i suoi colleghi, ma anche l’intera comunità sportiva, che lo ricorderà per il suo spirito combattivo e la sua determinazione.

Il cordoglio della comunità

La morte di Amar Kudin ha suscitato un’ondata di cordoglio in tutta Roma. I suoi colleghi hanno espresso il loro dolore attraverso i social media, condividendo ricordi e aneddoti che evidenziano la sua personalità solare e il suo impegno nel servire la comunità. Anche il mondo del rugby ha reso omaggio a Kudin, con messaggi di sostegno e vicinanza da parte di diverse squadre e associazioni. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita non solo per la polizia, ma per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. La comunità si unisce nel ricordo di un giovane uomo che ha dedicato la sua vita a proteggere gli altri e a perseguire le sue passioni.