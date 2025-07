Un’esplosione in un distributore di benzina in via dei Gordiani, quartiere Prenestino, ha scosso diversi quartieri di Roma con un forte boato.

Questa mattina, un’esplosione in un distributore di benzina situato in via dei Gordiani, nel quartiere Prenestino di Roma, ha provocato un forte boato che si è diffuso in gran parte della città. L’incidente ha generato una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza, mentre le squadre di emergenza sono subito intervenute per soccorrere i feriti e mettere in sicurezza l’area.

Misure di sicurezza e testimonianze dopo l’esplosione a Roma

La polizia sta allontanando le persone presenti per garantire la loro sicurezza. Le autorità hanno deciso di chiudere temporaneamente la fermata della metro C Teano, come comunicato da Atac sul proprio sito. Nelle vicinanze dell’esplosione si trovano un negozio di materie plastiche, PlastIdea, e un centro estivo per bambini. Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco. I residenti raccontano di muri che tremavano e di un boato così potente da essere percepito, secondo i testimoni, fino alle zone del Tuscolano, Porta Furba e in vari quartieri della città, da piazza della Repubblica a via Gregorio VII, vicino al Vaticano. Numerose sono state le chiamate ai numeri d’emergenza da parte di cittadini spaventati dal forte rumore. Dopo la deflagrazione, una fitta colonna di fumo si è innalzata, visibile da molte zone della città.

Roma, esplosione in un distributore di benzina: diversi feriti

Un forte boato ha scosso la mattina di oggi, venerdì 4 luglio, seguito da un incendio e da un’imponente colonna di fumo nero visibile in tutto il quartiere Prenestino e Malatesta a Roma. Secondo le prime informazioni, l’esplosione sarebbe avvenuta poco dopo le 8 in un distributore di carburante situato in via dei Gordiani, a causa del distacco di una pompa da una cisterna che riforniva l’impianto

Dal luogo dell’evento si è sollevata una densa nube di fumo che ha interessato gran parte della città. Sono stati segnalati diversi feriti, trasportati in ospedale; tra questi, quattro si trovano in condizioni critiche a causa di ustioni, riporta il quotidiano Il Messaggero.

Il numero totale dei feriti sarebbe di almeno dieci persone, inclusi otto agenti di polizia, un operatore del 118 e un vigile del fuoco, tutti ricoverati.