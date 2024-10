A soli 15 anni, Leonardo ha tragicamente deciso di porre fine alla sua vita a Senigallia. L’avvocato della famiglia ha dichiarato che era vittima di derisioni per diverso tempo. Secondo il legale, il giovane non aveva amici all’interno dell’istituto scolastico poiché era stato bersagliato fin da subito, rimanendo quindi emarginato. Durante le lezioni, indossava le cuffiette per evitare di ascoltare le risate dei suoi compagni. Ha scelto di allontanarsi dalle sofferenze subite da un gruppo di coetanei nella scuola che frequentava, pensando che non ci fosse altra via d’uscita.

Tragedia di un giovane emarginato

La storia di Leonardo è una triste testimonianza delle conseguenze dell’emarginazione e del bullismo nelle scuole. Il suo isolamento e la mancanza di supporto da parte dei suoi compagni hanno avuto un impatto devastante sulla sua salute mentale.

Il ruolo delle istituzioni scolastiche

È fondamentale che le scuole si impegnino attivamente nella prevenzione del bullismo e nell’inclusione di tutti gli studenti. È responsabilità delle istituzioni scolastiche creare un ambiente sicuro e accogliente, in cui ogni studente si senta valorizzato e rispettato.

L’importanza del supporto sociale

È essenziale che i giovani che si trovano in situazioni di emarginazione o bullismo abbiano accesso a un adeguato supporto sociale. Gli amici, la famiglia e gli adulti di riferimento possono svolgere un ruolo cruciale nel fornire sostegno emotivo e aiutare a trovare soluzioni alternative ai problemi che si presentano.