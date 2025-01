Un dramma inaspettato nel cuore di Sampierdarena

La comunità di Sampierdarena, un quartiere di Genova, è stata scossa da un tragico evento che ha lasciato tutti senza parole. Due sorelle, di 32 e 36 anni, hanno compiuto un gesto estremo, gettandosi dalla finestra del loro appartamento. La prima a lanciarsi nel vuoto è stata la più giovane, seguita a breve distanza dalla sorella maggiore. L’ipotesi più accreditata è quella del suicidio, un atto disperato che ha portato alla morte immediata della prima e ha lasciato l’altra in condizioni gravissime, ora ricoverata in ospedale.

Un messaggio inquietante e la presenza dei bambini

La tragedia si è consumata in un contesto familiare complesso. In casa, i quattro figli della vittima erano presenti al momento dell’accaduto, un dettaglio che aggrava ulteriormente la situazione. La sorella più giovane, poco prima di compiere l’estremo gesto, aveva postato un messaggio sui social che suonava quasi come una premonizione: ‘Dio ti aspetto’. Questo messaggio ha suscitato interrogativi e ha fatto emergere la possibilità che le due donne stessero affrontando un periodo di grande sofferenza e difficoltà.

Il contesto legale e le udienze per l’affidamento

Dietro questa tragedia si nasconderebbero motivi legati all’affidamento dei bambini. Era fissata per venerdì una delle ultime udienze, un momento cruciale che avrebbe potuto determinare il futuro dei piccoli. La pressione legata a queste questioni legali potrebbe aver contribuito a un clima di ansia e disperazione, culminato in un gesto così drammatico. La comunità si interroga ora su come sia possibile che una situazione così complessa possa portare a conseguenze così tragiche, evidenziando la necessità di un supporto psicologico e sociale per le famiglie in difficoltà.