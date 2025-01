Un incidente fatale sulle Alpi Lepontine

Una tragica valanga ha colpito un gruppo di escursionisti sulle Alpi Lepontine, causando la morte di tre persone. L’incidente è avvenuto sul crinale est della Punta Valgrande, una cima di 2856 metri che segna il confine tra la provincia del Verbano-Cusio-Ossola e la Svizzera, nel comune di Trasquera. Le vittime, Matteo Auguadro, Enzo Bonini e Matteo Lomazzi, tutti residenti a Verbania, stavano affrontando la salita con ramponi, prima di pianificare una discesa con gli sci fuoripista.

La dinamica dell’incidente

Il drammatico evento si è verificato poco dopo mezzogiorno, mentre il gruppo, composto da cinque persone, percorreva un sentiero già battuto da altri scialpinisti. La massa nevosa si è staccata improvvisamente, colpendo in particolare Auguadro, Bonini e Lomazzi, che sono stati trascinati per circa quattrocento metri. I primi due della fila sono stati solo sfiorati dalla valanga, ma non sono riusciti a salvare i loro amici. L’allerta è stata lanciata da alcuni testimoni che hanno assistito all’incidente e che, insieme ai superstiti, hanno iniziato a scavare per cercare di estrarre i tre dalla neve.

Interventi di soccorso e condizioni delle vittime

Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti due elicotteri, uno dell’Azienda Zero Piemonte e uno della Guardia di Finanza, insieme ai tecnici del Soccorso Alpino e ai finanzieri del Sagf. Purtroppo, i tentativi di rianimare le vittime sono stati vani, e si sospetta che siano deceduti a causa dei traumi subiti durante il trascinamento. I due sopravvissuti, sebbene non abbiano riportato ferite gravi, sono stati trasportati in ospedale in stato di choc.

Il rischio valanghe e le raccomandazioni

Secondo il bollettino dell’Arpa, il rischio di valanghe nella zona era classificato come ‘marcato’ sopra i 2100 metri. Il sindaco di Trasquera, Geremia Magliocco, ha sottolineato che la zona è pericolosa e che le escursioni devono essere affrontate con la massima cautela. Le raccomandazioni degli esperti avvertono che gli accumuli di neve ventata possono facilmente distaccarsi, rendendo le escursioni in montagna estremamente rischiose. È fondamentale che gli appassionati di sport invernali siano consapevoli dei pericoli e valutino attentamente le condizioni prima di intraprendere un’escursione.

Il ricordo delle vittime

Matteo Auguadro, una delle vittime, era un velista di fama, noto per aver vinto il titolo mondiale nella categoria Maxi Yacht Rolex Cup nel 2022. Lascia una moglie e due figli, e la sua morte ha colpito profondamente la comunità locale. La tragedia ha riacceso il dibattito sulla sicurezza degli sport invernali e sull’importanza di seguire le indicazioni degli esperti per evitare simili incidenti in futuro.