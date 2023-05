Trani, sesso in spiaggia e in pieno giorno tra la gente: il video diventa virale

Trani, sesso in spiaggia e in pieno giorno tra la gente: il video diventa virale

Dalla Puglia arriva la curiosa vicenda che a Trani ha visto due persone fare sesso in spiaggia e in pieno giorno tra la gente: il video diventa virale sui social. Da quanto si apprende una coppia ha deciso di utilizzare quella di Colonna come alcova tra l’imbarazzo di tutti. Un video virale dunque, con i due in atteggiamenti intimi sulla nuova spiaggia di Colonna a Trani. Il tutto con le “evoluzioni” avvenute di giorno e alla presenza di numerosi altri avventori, tra cui alcuni giovani che, come spiegano i media, “raccolgono le loro cose con evidente imbarazzo”.

Trani, sesso in spiaggia e video virale

E le parole del sindaco di Trani Amedeo Bottaro a quanto accaduto e quanto ripreso sono da aplauso: “Avevamo pensato di realizzare nuovi tratti di costa fruibili. Avevamo pensato di realizzare nuovi luoghi di incontro e aggregazione. Forse, però, avete un po’ esagerato”.

Il primo caldo e il ritorno dei bagnanti

Da quanto si apprende la spiaggia di Colonna è tornata fruibile dopo interventi tecnici terminati tra qualche polemica nel 2022. E dopo quei lavori i bagnanti, con l’arrivo dell’atteso caldo, si sono cominciati a far vedere. Il primo cittadino Amedeo Bottaro aveva perciò invitato a godere delle nuove spiagge, ma non a farlo “sulle” nuove spiagge.