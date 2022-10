Trani, ha un malore durante le sue nozze d’argento: Michele muore a 48 anni

Il 48enne Michele Losito, originario di Trani, è morto dopo aver avuto un malore durante la festa per le sue nozze d'argento

Michele Losito e la sua compagna erano pronti a vivere una bellissima giornata di festa, ma lo scorso venerdì 7 ottobre, si è trasformato per la coppia in una vera e propria tragedia. Il 48enne, infatti, ha avuto un improvviso infarto ed ha perso la vita.

Lo scorso venerdì 7 ottobre, Michele Losito è morto dopo aver avuto un infarto durante la celebrazione delle sue nozze d’argento. Il 48enne si trovava sul sagrato della chiesa di Santa Maria delle Grazie, quando si è improvvisamente accasciato al suolo. Davanti a lui c’erano la moglie e tanti amici e famigliari che avevano voluto partecipare alla celebrazione.

L’arrivo dei soccorsi e il decesso

Sul posto sono intervenute immediatamente due squadre mediche, che hanno provato in tutti i modi a salvare Michele, ma per lui non c’è stato nulla da fare. L’uomo è morto poco dopo a causa dell’arresto cardiaco. Michele, a Trani, era un uomo molto conosciuto, anche grazie al suo lavoro da fruttivendolo: tutta la città si è stretta nel dolore attorno alla sua famiglia.