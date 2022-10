“Sono io Angela Celentano”: nuova pista sul caso della bambina scomparsa nel 1996

Rimane valida anche la pista in Sudamerica, dove vive una donna che somiglia all'elaborazione del viso che potrebbe avere oggi Angela Celentano.

Il caso di Angela Celentano, la bambina di 3 anni scomparsa sul Monte Faito, in provincia di Napoli, il 10 agosto 1996, è tornato sotto i riflettori dopo due recenti sviluppi. Il primo riguarda una giovane donna sudamericana, molto somigliamente a come dovrebbe essere Celentano nel 2022; il secondo una donna italiana convinta di essere la bambina sparita, come rivelato nella puntata di Quarto grado di venerdì 7 ottobre 2022.

La donna ha contattato l’avvocato della famiglia Celentano, Luigi Ferrandino, raccontandogli dei ricordi d’infanzia che potrebbero essere compatibili con quanto successo ad Angela.

Una donna italiana è convinta di essere Angela Celentano

Nel corso della trasmissione, Luigi Ferrandino ha riferito quanto raccontatogli dalla donna italiana. Sarebbe stata rapita in un bosco quando era bambina e avrebbe trascorso una notte in una grotta. La mattina seguente, sarebbe stata portata in un casolare e poi prelevata dalla famiglia che l’avrebbe cresciuta.

Secondo il racconto della donna, nel casolare ci sarebbero stati altri bambini, probabilmente rapiti anche loro. L’esame del Dna svelerà se la donna è effettivamente Angela Celentano.

In Sudamerica vive una donna che somiglia a come Angela Celentano dovrebbe essere

Rimane ancora valida anche la pista sudamericana, che vede una donna molto somigliante a come sarebbe Angela Celentano secondo l’elaborazione dell’associazione statunitense Missing Angels, che ha incrociato i tratti somatici dei genitori e delle sorelle.

Come rivelato dal padre, inoltre, la ragazza avrebbe la stessa voglia della bambina. Anche in questo caso la verità sarà rivelata dall’esame del Dna.