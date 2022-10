Un collettivo universitario di estrema destra dell'università di Torino protesta "contro le ridicole storpiature ideologiche della lingua italiana".

A Torino, un collettivo universitario di estrema destra ha portato aventi un’assurda battaglia anti schwa e gender. Il loro obiettivo sarebbe quello di non storpiare la lingua italiana e di “tenere pulita l’università”.

Torino, collettivo universitario di estrema destra contro schwa e gender

Nel loro comunicato, il gruppo di estremisti di destra torinese, Fuan-Azione universitaria Torino, ha scritto: “Questa piccola beffa futurista aveva lo scopo di protestare contro le ridicole storpiature ideologiche della lingua italiana in salsa gender a cui assistiamo costantemente in università ormai da anni, e di difendere la dignità della lingua di Dante e D’Annunzio”. La beffa futuristica è un adesivo che raffigura un divieto con al centro la schwa con i colori arcobaleno.

L’attacco alla sinistra

Il gruppo di estrema destra ha poi attaccato la sinistra affermando: “La reazione immediata dei collettivi di sinistra è stata l’ennesima prova della loro arroganza e della loro assenza di argomenti reali. La stampa è intervenuta in massa, preferendo sbattere in prima pagina un inesistente “mostro omofobia” piuttosto che concedere il normale diritto di replica a studenti che portano avanti una legittima battaglia in difesa della cultura”.

Forti critiche dall’Arcigay

La gravissima azione di Fuan-Azione universitaria non ha lasciato indifferente l’Arcigay di Torino che ha condannato l’azione ed ha bollato il gruppo come organizzazione fascista. Questa presa di posizione dell’Arcigay non è però piaciuta al collettivo di estrema destra che ha risposto dicendo alle associazioni non universitarie di starne fuori.