Torino, trova verme nel panino: la denuncia alle forze dell’ordine

La donna ha trovato un verme nel panino che aveva appena comprato: panetteria denunciata.

Un verme nel panino appena comprato in panetteria. Questa è stata la brutta sorpresa per una donna uscita da un negozio a Porta Palazzo (Torino). Alla vista della viscida creatura, la malcapitata si è subito diretta dagli agenti della polizia locale per sporgere denuncia al panificio.

Le forze dell’ordine hanno trovato all’interno del negozio diversi prodotti alimentari senza etichettatura tra pizze, impasti, pani e condimenti. Come precisa la Stampa, la panetteria in questione era caratterizzata da sporcizia e da cibo in cattivo stato di conservazione. Gli alimenti risultavano inoltre essere posti uno accanto all’altro e ricoperti da uno spesso strato di ghiaccio.

Verme nel panino: titolare della panetteria denunciato

Come informa Leggo, il titolare della panetteria è un 61enne, denunciato per detenzione finalizzata alla vendita di alimenti in cattivo di stato di conservazione.

I prodotti presenti nel negozio sono stati posti sotto sequestro, sigillati nel congelatore in cui si trovavano e posti sotto sequestro dall’autorità giudiziaria.

Cosa dice la giurisprudenza

Il portale Diritti a tavola informa che ai fini della configurabilità del reato di cui si parla nell’articolo “non vi è la necessità di un cattivo stato di conservazione riferito alle caratteristiche intrinseche delle sostanze alimentari, essendo sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza”.

Infatti, la contravvenzione prevista dalla L.

30 aprile 1962, n. 283, articolo 5, lettera b) il divieto di impiego “nella produzione, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione”.