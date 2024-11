Transizione digitale della sanità: formazione per 120 dirigenti medici. Investiti oltre 22 milioni di euro

(Adnkronos) – Amedeo Blasotti, Asl Caserta: una assistenza medica innovativa passa anche dalle persone

Caserta, 15 novembre 2024. Si è conclusa la prima fase delle attività di formazione per i dirigenti medici dell’ASL di Caserta svoltasi nell’ambito del progetto Sistemi Informativi a supporto dei processi di pianificazione e controllo e, in particolare, per le due progettualità attive presso l’ASL di Caserta: Data Analytics e Controllo di Gestione e Valutazione della Performance.

“La trasformazione digitale di tutti i processi aziendali – afferma Amedeo Blasotti, Direttore Generale dell’Asl di Caserta – è tra i principali obiettivi strategici dell’Azienda e attraverso un innovativo processo di digitalizzazione desidera mettere a sistema numerose iniziative, progettualità e processi, con la finalità del benessere sociale, assistenziale, economico e ambientale di tutti gli utenti in un'ottica di efficacia, efficienza ed economicità oltre che di sicurezza dei dati.

Il progetto di transizione digitale e innovazione che ottimizza i servizi sanitari e monitora i costi e le performance, può incontrare il pieno raggiungimento degli obiettivi se medici e tutto il personale dell’ASL sono formati al cambiamento – continua Blasotti – Ecco perché per noi l’investimento in formazione non è meno importante di quello in software avanzati e in intelligenza artificiale. Il cambiamento passa prima da noi, dalle persone, dalla nostra cultura. E sappiamo bene che cambiare prassi non è affatto semplice”.

Il progetto e il percorso innovativo dell’ASL di Caserta è realizzato in collaborazione con società leader del settore della tecnologia, Oracle, KPMG e Fastweb, che supportano l’azienda sanitaria nei processi di transizione digitale.

L’obiettivo è rendere più efficiente il processo di valutazione delle prestazioni attraverso la revisione dei processi e l’adozione di una soluzione innovativa nel rispetto della normativa vigente nel contesto dell’Amministrazione. In questo modo si completa la digitalizzazione del processo di assegnazione degli obiettivi, monitoraggio e consuntivazione e si elimina completamente la documentazione cartacea, con la possibilità di conservare e analizzare i dati nel tempo, confrontando annualità differenti. Ma non è tutto: la piattaforma innovativa consente anche l’integrazione con i sistemi di controllo di gestione, per la raccolta dei dati relativi agli obiettivi, a consuntivo.

La Formazione e il supporto al personale sono trasversali a tutte le attività sopra indicate. Il piano di formazione e la sua strategia sono stati attivati per garantire una piena comprensione delle potenzialità del Cruscotto di Monitoraggio e del Sistema di Valutazione delle Performance.

Le attività di formazione della prima fase “Accesso e utilizzo del sistema” (in aula on-site), si sono svolte nei mesi di settembre ed ottobre ed hanno riguardato circa 120 utenti tutti dirigenti medici: direttori di distretto di presidio e di reparto. Vale a dire direttori Di Macro-Struttura, di UOC (Unità Operativa Complessa) / UOSD (Unità Operativa Semplice Dipartimentale) e UOS (Unità Operativa Semplice) dell’ASL di Caserta che comprende 11 distretti sanitari, che costituiscono 11 strutture complesse.

La fase due delle attività di formazione “Guida alla comprensione e analisi delle Dashboard e dei Report e Guida ai processi di Valutazione delle Performance tramite il sistema” sarà attivata intorno alla seconda metà di novembre ’24 e avrà una durata orientativa di 4 settimane. L’utenza coinvolta sarà la stessa della prima fase, mentre la modalità di svolgimento avverrà tramite webinar.

Ad accompagnare l’attività di formazione c’è anche un servizio di Help Desk che viene svolto da Mediacom e che offre un supporto iniziale e personalizzato agli utenti, facilitando l’introduzione e il continuo utilizzo del nuovo strumento.

Tra i temi oggetto di formazione ci sono il processo delle schede obiettivi che riguarda la creazione e l’approvazione di una scheda di struttura e per la valutazione degli obiettivi. In particolare, durante l’attività formativa sono state illustrate alla platea le tre fasi principali del ciclo della scheda e della valutazione degli obiettivi.

L'azione complessiva messa in campo dall'Azienda Sanitaria di Caserta, che si realizzerà completamente entro il 2028, prevede investimenti (già ampiamente avviati) per un valore complessivo di 22.200.000 euro, rispetto ai quali un importante aiuto arriva dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che, con la sua Missione 6 relativa alla Salute, prevede riforme e investimenti per 15,63 miliardi di euro da indirizzare in particolare proprio alla sanità digitale. La Regione Campania ha infatti sostenuto questo progetto, con 11.300.000,00 finanziati proprio mediante l’utilizzo dei fondi assegnati alla Regione dal PNRR, cui si aggiungono i 3.300.000 derivanti dai fondi sugli obiettivi di piano.

