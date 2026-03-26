Transizione ecologica: a Roma nasce Shift, la piattaforma per integrare acqua ed energia

Una nuova piattaforma che mette in rete industria, ricerca e territori per affrontare in modo integrato le sfide della transizione ecologica. Il progetto Shift, promosso da Gruppo Cap, è stato presentato a Roma, presso l’Istituto Luigi Sturzo, alla presenza di istituzioni, imprese e mondo accadem...

Una nuova piattaforma che mette in rete industria, ricerca e territori per affrontare in modo integrato le sfide della transizione ecologica. Il progetto Shift, promosso da Gruppo Cap, è stato presentato a Roma, presso l’Istituto Luigi Sturzo, alla presenza di istituzioni, imprese e mondo accademico. L’obiettivo è superare l’approccio frammentato che ha finora caratterizzato gli interventi ambientali, puntando su modelli capaci di integrare acqua, energia e gestione delle risorse.

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