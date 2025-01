Trasporti: Sarracino, 'Salvini ministro della debacle, si assuma responsabilità'

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Anche oggi gravissimi disagi sulle linee ferroviarie del Paese. Abbiamo capito che Salvini si vergogna di essere ministro dei trasporti, responsabile di questo sfascio e di questa debacle, ma non può continuare a nascondersi ancora per molto senza assumersi l...

Roma, 14 gen. (Adnkronos) – "Anche oggi gravissimi disagi sulle linee ferroviarie del Paese. Abbiamo capito che Salvini si vergogna di essere ministro dei trasporti, responsabile di questo sfascio e di questa debacle, ma non può continuare a nascondersi ancora per molto senza assumersi la responsabilità di aver affossato un'azienda come Ferrovie dello Stato, tra le più importanti del Paese, danneggiando e mettendo in discussione quotidianamente il diritto alla mobilità di pendolari e viaggiatori. E pensare che parlavano di privatizzazione…". Così il deputato e membro della segreteria nazionale del Pd Marco Sarracino.