Trasporto aereo: American Airlines, ulteriori collegamenti e accesso esclusivo a biglietti Fifa2026

Roma, 9 dic. (Labitalia) – American Airlines offre ai passeggeri l’assist in vista della Fifa World Cup 26. La compagnia, infatti, rende più semplice raggiungere ogni partita grazie a nuovi collegamenti, maggiori opportunità di riscattare miglia AAdvantage per i biglietti e vantaggi esclusivi riservati ai membri. Inoltre, per celebrare la sponsorizzazione come Supplier Ufficiale di Trasporto Aereo in Nord America della Fifa World Cup 26, American installerà speciali decalcomanie sulla propria flotta domestica e ha lanciato una campagna di marketing creativa per il sorteggio finale della Fifa World Cup 26, che si è svolto a Washington D.C.

il 5 dicembre.

Non appena i tifosi sapranno dove e quando scenderanno in campo le loro squadre preferite, American avrà voli aggiuntivi pronti per supportarli e accompagnarli a ogni partita. La compagnia aumenterà le frequenze e utilizzerà aeromobili più grandi tra le 16 città ospitanti negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, rendendo semplice seguire la propria squadra dalla fase a gironi fino alla finale.

“Il piano di American per la Fifa World Cup 26 è pronto e prevede per quest’estate un aggiunta di 27.000 posti extra su 12 rotte. Con più voli verso tutte le città ospitanti, ci assicuriamo che i tifosi non perdano l’occasione di vivere questo momento irripetibile in Nord America”, ha dichiarato Brian Znotins, Senior vicepresident of Network Planning di American. Oltre ad aumentare i voli tra Los Angeles e Seattle o tra Boston e Dallas-Fort Worth, American introdurrà un servizio diretto tra Atlanta e Kansas City in occasione dei quarti di finale. I voli sono già disponibili su aa.com/en-us/fwc26 o tramite l’app mobile di American.