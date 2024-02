Trattori: Foti (FdI), 'la questione è con le politiche europee'

Roma, 10 feb (Adnkronos) – "La questione principale è il rapporto dell'agricoltura con la Comunità europea e la sua legislazione. Ciò che deve interessare, inoltre, è la differenza che intercorre tra la redditività della impresa agricola e quelli che sono invece gli enormi costi che si sostengono per mantenere la ripresa. Ricordo che dal Governo Meloni viene confermata il sostegno per le imprese più deboli con l'esenzione Irpef per i redditi agrari e domenicali che non eccedono l'importo di diecimila euro”. Lo ha detto Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, ospite di Agorà Weekend.