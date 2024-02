**Trattori: governo deposita emendamento Irpef, costi per 220 mln nel 2025**

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – La sforbiciata dell'Irpef sulle imprese agricole costerà 220,1 milioni di euro nel 2025, mentre 'peserà' per 130,3 mln di euro nel 2026. E' quanto prevede, nero su bianco, l'emendamendo del governo al dl milleproroghe. Nel testo, bollinato e depositato dalla maggioranza, è prevista l'esenzione totale per redditi fino a 10mila euro, e del 50% per quelli che vanno dagli "oltre 10mila euro fino a 15mila euro".