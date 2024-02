Trattori: Lega, 'mai con chi vuole affossare il mondo agricolo'

Roma, 10 feb (Adnkronos) - "La Lega non starà mai con chi vuole affossare il mondo agricolo. Mentre infatti c’era chi in Europa sceglieva di appoggiare una Commissione europea disastrosa, responsabile delle folli politiche finto-green che mettono in ginocchio settori fondamentali, ...

Roma, 10 feb (Adnkronos) – "La Lega non starà mai con chi vuole affossare il mondo agricolo. Mentre infatti c’era chi in Europa sceglieva di appoggiare una Commissione europea disastrosa, responsabile delle folli politiche finto-green che mettono in ginocchio settori fondamentali, imprese, lavoratori e famiglie, la Lega non ha mai avuto dubbi e fin dal primo momento ha difeso gli interessi di agricoltori, pescatori e produttori italiani". E' quanto si legge in una nota della Lega.

"Il 2024 sarà l’anno del cambiamento, la Lega comincerà già nelle prossime settimane respingendo direttive e regolamenti su industria e packaging che creerebbero ulteriori danni, e chiedendo una revisione anticipata di una PAC che così non funziona", aggiunge la Lega.