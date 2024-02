Trattori: Meloni, 'esenzione Irpef per fasce più deboli, non sia privilegio'

Trattori: Meloni, 'esenzione Irpef per fasce più deboli, non sia ...

Roma, 9 feb. (Adnkronos) – "Capitolo Irpef agricola. L’esenzione Irpef negli anni passati è stata una misura iniqua e ha favorito soprattutto i grandi imprenditori e le imprese con volumi di affari elevati. La proposta del Governo è quella aiutare gli agricoltori che ne hanno bisogno limitando l’esenzione Irpef ai redditi agrari e domenicali che non eccedono l'importo di diecimila euro. In altre parole, l’esenzione dell’Irpef deve essere un intervento per i più deboli che risulti un sostegno concreto a chi produce e non un privilegio". Lo ha detto, a quanto si apprende, la premier Giorgia Meloni al tavolo con le sigle agricole in corso a Palazzo Chigi.