Trattori: Meloni, 'non ho avuto bisogno di vederli in piazza per capirne difficoltà'

Trattori: Meloni, 'non ho avuto bisogno di vederli in piazza per capirne...

Trattori: Meloni, 'non ho avuto bisogno di vederli in piazza per capirne...

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Non ho avuto bisogno di vedere i trattori in piazza per sapere che gli agricoltori avevano oggettivamente delle difficoltà. Le norme dell'Ue non hanno avviato una transizione ecologica, ma una transizione ideologica". Così la premier Giorgia M...

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – "Non ho avuto bisogno di vedere i trattori in piazza per sapere che gli agricoltori avevano oggettivamente delle difficoltà. Le norme dell'Ue non hanno avviato una transizione ecologica, ma una transizione ideologica". Così la premier Giorgia Meloni, in un evento elettorale alla Confcommercio di Teramo per Marsilio presidente.