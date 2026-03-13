Tre robot Oss a Cosenza per ridurre le infezioni ospedaliere

All’ospedale civile Annunziata di Cosenza è entrata una novità che unisce tecnologia e assistenza: tre robot OSS sono stati introdotti per affiancare il personale nelle attività di igiene del paziente. Dopo la fase di avvio, i dispositivi risultano operativi sin da gennaio 2026 e sono stati presentati pubblicamente il 13 marzo 2026, in un contesto che vuole coniugare innovazione organizzativa e pratiche cliniche più sicure. L’iniziativa interessa in particolare l’area di Emergenza-Urgenza, dove l’intensità assistenziale rende cruciale il controllo delle contaminazioni.

L’obiettivo dichiarato è doppio: migliorare gli standard igienici e alleggerire il carico di lavoro ripetitivo degli operatori, permettendo loro di dedicare più tempo alla cura diretta e alla relazione con il paziente. I robot sono stati progettati per svolgere attività di assistenza igienica seguendo protocolli rigorosi, con l’intento di ridurre il rischio di trasmissione da un paziente all’altro. Il progetto nasce come risposta alle sfide poste dalle infezioni correlate all’assistenza e vuole offrire soluzioni pratiche per contenere il problema a livello locale, con possibili ricadute a livello nazionale.

Come funzionano i robot e dove vengono impiegati

I dispositivi sono robot umanoidi dotati di sensori e procedure programmate per svolgere compiti di nursing di base: igiene del paziente, supporto nelle mobilizzazioni leggere e azioni ripetitive che richiedono standard costanti. L’uso è previsto in reparti ad alta criticità come pronto soccorso, medicina d’urgenza e rianimazione, dove il controllo delle contaminazioni è particolarmente strategico. Le macchine applicano una procedura standardizzata ad ogni intervento, riducendo la variabilità umana che può favorire la diffusione di agenti patogeni e aumentando la tracciabilità delle operazioni svolte.

Formazione e integrazione nel team

Prima dell’impiego operativo, il personale sanitario ha seguito sessioni di addestramento specifiche per l’utilizzo dei robot e per la gestione delle nuove modalità assistenziali. L’introduzione non è pensata per sostituire gli operatori, ma per supportare gli operatori OSS nelle attività più ripetitive e a rischio di errore. Il modello di integrazione prevede ruoli chiari: il robot esegue compiti ripetitivi e standardizzati mentre l’operatore mantiene il controllo clinico, le decisioni complesse e la relazione con il paziente, valori insostituibili nella pratica assistenziale.

Perché puntare sui robot nella prevenzione delle infezioni

La scelta tecnologica si fonda su una valutazione dei rischi: le infezioni ospedaliere rappresentano una sfida globale per i sistemi sanitari. L’Organizzazione mondiale della sanità ha richiamato l’attenzione sull’impatto futuro di queste infezioni, e per questo gli ospedali cercano strumenti che possano limitare la trasmissione crociata. I robot contribuiscono a questo scopo garantendo uniformità delle pratiche, riducendo i punti di contatto non controllati e assicurando che determinate procedure siano effettuate sempre secondo gli stessi standard, con ricadute misurabili sulla sicurezza del paziente.

Benefici organizzativi e prospettive

L’impiego di tre robot all’Annunziata punta anche a sperimentare un modello che potrebbe essere replicato altrove: maggiore continuità assistenziale, standard igienici elevati e disponibilità di tempo clinico per attività a valore aggiunto. Le macchine, seguendo protocollo, possono contribuire a ridurre il rischio di contaminazione fino a cifre importanti nei progetti pilota, liberando risorse umane per compiti decisionali e relazionali. Nel complesso, l’adozione di questi strumenti rappresenta un passo verso un ospedale tecnologico che integra competenze umane e automazione per migliorare risultati e sicurezza.