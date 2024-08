I disagi per i passeggeri dei treni sulla Roma-Napoli non si fermano, anche se Matteo Salvini sembra minimizzare la situazione.

Treni, continua il caos sulla Roma-Napoli con ritardi fino a due ore e mezza: Salvini minimizza

Il caos per i passeggeri sui treni continua senza sosta, trasformando gli spostamenti estivi in un vero e proprio incubo. La circolazione dei treni sulla linea dell’Alta velocità tra Roma e Napoli è stata sospesa a causa di un incendio nei pressi dei binari tra Salone e Anagni, tra le province di Roma e Frosinone. I treni sono stati dirottati sulla linea convenzionale e sono previsti ritardi al momento fino a un’ora e mezza. Non è esclusa la cancellazione di alcuni treni, sia dell’alta velocità che del trasporto regionale.

“I treni. Oggi 8 agosto ci sono 1.400 cantieri aperti. Il tasso di puntualità oggi e del 91% per i regionali e dell’83% per l’alta velocità e gli intercity. Stiamo recuperando anni di ritardo” ha dichiarato Matteo Salvini, minimizzando la situazione.

Treni, continuano i disagi: la rabbia del Codacons

L’incendio sta causando enormi disagi per i viaggiatori, con la circolazione ferroviaria sospesa sulla linea AV Roma-Napoli e numerose variazioni di percorso e cancellazioni di treni. A segnalarlo il Codacons, che ha invitato le società ferroviarie a intervenire per tutelare ip passeggeri. I treni da e per Roma stanno registrano ritardi fino a 180 minuti, con ripercussioni anche sugli intercity e sui regionali.

Un episodio che si va ad aggiungere ai tanti problemi tecnici dei giorni scorsi sulla rete ferroviaria, nel mezzo del periodo delle partenze estive degli italiani, come sottolineato dal Codacons. “Per questo invitiamo Trenitalia e Italo a prestare la dovuta assistenza ai viaggiatori sia nelle stazioni, sia all’interno dei treni, e ad informare correttamente circa i rallentamenti sulla linea, i tempi di percorrenza e le possibilita di rimborso dei biglietti non usufruiti” ha aggiunto l’associazione.