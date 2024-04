Treni in tilt, guasto sull’Alta Velocità Roma-Firenze

Guasto sulla linea Alta Velocità tra Roma e Firenze: treni in tilt

Guasto sulla linea Alta Velocità tra Roma e Firenze, su un convoglio Intercity a Foligno. I treni sono in tilt, con ritardi che superano anche i 90 minuti.

Ritardi che superano i 90 minuti, con gravi disagi per viaggiatori e pendolari. Si è verificato un doppio guasto a un treno Intercity a Foligno, in Umbria, che ha portato forti rallentamenti sulla linea Alta Velocità tra Roma e Firenze. Trenitalia ha annunciato che le proprie Frecce, così come gli Intercity e i Regionali, potranno registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 30 minuti. I treni che hanno superato il tratto hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 120 minuti e sono stati instradati sulla linea convenzionale tra Firenze Rovezzano e Valdarno.

I disagi dopo il guasto sull’Alta Velocità

I treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti sono:

• FR 9404 Roma Termini (6:35) – Venezia Santa Lucia (10:34)

• FR 8502 Roma Termini (6:45) – Bolzano (11:51)

• FA 8583 Genova Piazza Principe (5:53) – Roma Termini (10:00)

Il treno Intercity 580 Foligno (5:57) – Milano Centrale (12:15) terminerà la sua corsa a Firenze Campo Marte. I passeggeri diretti a Milano potranno proseguire il viaggio con il treno FR 9304 Napoli Centrale (5:23) – Torino Porta Nuova (12:20), che ferma anche a Firenze Campo Marte per oggi. I passeggeri diretti a Prato Centrale, Bologna Centrale, Modena, Reggio Emilia, Parma, Fidenza, Piacenza e Lodi potranno continuare il viaggio con i primi treni utili. Trenitalia ha fatto sapere che “la circolazione è in graduale ripresa“.

L’altro problema tecnico è stato segnalato intorno alle 8.05 sulla Linea Av Pisa-Roma. “La circolazione è rallentata per un guasto alla linea a Ladispoli. Richiesto l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione. I treni Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti e limitazioni di percorso” si legge sul sito di Trenitalia.