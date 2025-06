Il mese di giugno 2025 si apre con nuove difficoltà per chi si sposta in treno, soprattutto in Lombardia. È stato infatti annunciato uno sciopero del personale Trenord per il 16 giugno 2025, che potrebbe causare significativi disagi alla circolazione ferroviaria. L’agitazione sindacale rientra in un quadro più ampio di proteste che, a livello sia regionale sia nazionale, stanno interessando il settore del trasporto pubblico.

Come previsto dalla normativa vigente, saranno garantiti solo alcuni treni nelle fasce orarie di maggiore affluenza. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Sciopero Trenord 16 giugno: bus sostitutivi per le tratte aeroportuali sospese

Per le tratte aeroportuali eventualmente sospese, verranno attivati autobus sostitutivi senza fermate intermedie, in servizio tra Milano Cadorna (via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto, nonché tra Stabio e Malpensa Aeroporto.

Trenord, nuovo sciopero 16 giugno 2025: i treni garantiti

Lunedì 16 giugno potrebbe trasformarsi in una giornata critica per i pendolari lombardi. A partire dalle ore 3 del mattino prenderà il via lo sciopero del personale ferroviario indetto da Orsa, con possibili disagi diffusi sull’intera rete Trenord. L’agitazione potrebbe interessare i servizi regionali, le linee suburbane e i collegamenti aeroportuali, in particolare il Malpensa Express e la S50 Malpensa Aeroporto–Bellinzona.

Durante le fasce orarie di garanzia, dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00, saranno attive esclusivamente le corse incluse nell’elenco dei treni garantiti, consultabile online. In una comunicazione ufficiale, Trenord consiglia ai viaggiatori di verificare attentamente le partenze serali, al fine di organizzare il rientro in modo sicuro.

Nel dettaglio, al mattino partiranno regolarmente solo i treni con partenza dopo le 6:00 e arrivo alla destinazione entro le 9:00; in serata, viaggeranno i convogli in partenza dopo le 18:00 e in arrivo entro le 21:00. Tutte le corse che prevedono l’arrivo oltre le 21:00 non saranno garantite.