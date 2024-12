In Veneto, a Treviso, è stato registrato un caso sospetto di morte per febbre emorragica. Nella serata di lunedì 16 dicembre, l’Ulss 2 Marca trevigiana ha segnalato alla Regione Veneto il decesso di un 55enne: l’uomo, rientrato di recente da un viaggio in Congo, potrebbe aver contratto il virus che ha provocato già centinaia di morti in Africa.

Treviso, 55enne trovato morto in casa

La vittima, Andrea Poloni, era stata presa in carico dalle autorità sanitarie poiché presentava i sintomi riconducibili alla malattia che sta colpendo il Congo. L’uomo, originario di Montebelluna ma da anni residente in via Carso a Trevignano, è stato trovato esamine dal personale del Suem 118 all’interno della sua abitazione: fatale per il 55enne è stata una febbre alta con emorragia interna.

Andrea Poloni era appena rientrato dal Congo

Poloni era da poco rientrato dal Congo e sono ora in corso gli accertamenti diagnostici che dovranno fare luce sul tipo di malattia costata la vita all’uomo. L’abitazione del 55enne è stata subito interdetta a tutti, disposto l’isolamento fiduciario domiciliare per l’unico contatto noto dell’uomo.

