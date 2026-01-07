Tricolore: La Russa, 'simbolo della patria, orgogliosi di essere italiani'

Roma, 7 gen (Adnkronos) - "Nel 229º anniversario della nascita del Tricolore rendiamo omaggio al simbolo che rappresenta la nostra Patria, la nostra Storia, l’Unità e l’Identità della nostra Nazione. Negli anni, per questa Bandiera e sotto questa Bandiera, in tant...

Roma, 7 gen (Adnkronos) – "Nel 229º anniversario della nascita del Tricolore rendiamo omaggio al simbolo che rappresenta la nostra Patria, la nostra Storia, l’Unità e l’Identità della nostra Nazione. Negli anni, per questa Bandiera e sotto questa Bandiera, in tanti sono morti: arrivati all’estremo sacrificio per difendere la nostra Nazione o per aiutare altri popoli in difficoltà.

Un grande gesto d’amore, un sacrificio che è doveroso ricordare oggi, così come è doveroso essere orgogliosi oggi di essere italiani tenendo alto il nostro amato Tricolore". Lo scrive sui social il presidente del Senato Ignazio La Russa.