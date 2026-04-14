Truck della salute "Io prevengo" conclude a Milano tour lombardo

Milano, 14 apr. (askanews) – Si conclude a Milano, in Piazza Duca d’Aosta davanti alla Stazione Centrale, il tour lombardo di “IO PREVENGO”, iniziativa di Lilly per rendere la prevenzione cardiometabolica accessibile, gratuita e vicina ai cittadini. Un progetto che si inserisce nel percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, di cui Lilly è Sponsor.Protagonista dei Giochi è stata Sofia Goggia, bronzo nello sci alpino, che ai nostri microfoni ha spiegato quanto siano importanti i valori di sport e salute anche per diffondere la cultura della prevenzione: “Fare prevenzione significa avere cura di sé.

Riuscire ad attuare dei piccoli gesti quotidiani per ampliare il proprio benessere e il benessere fisico, a mio avviso, è il primo presupposto fondamentale anche nello sport per poter poi esprimere i propri talenti, indipendentemente dalla disciplina”.L’iniziativa “IO PREVENGO” ha ricevuto tantissime adesioni: oltre 1900 screening gratuiti erogati.A tal proposito, abbiamo sentito Federico Villa, Associate Vice President Corporate Affairs & Patient Access, Lilly Italy Hub, che ha indicato risultati dell’iniziativa e prossimi passi: “Oltre 2000 cittadini lombardi hanno scelto di aderire al nostro programma di screening per la prevenzione del diabete, dell’obesità e delle malattie cardiovascolari e credo che sia un bellissimo segnale di attenzione verso l’importanza della prevenzione.

Siamo riusciti a rompere quella barriera della paura che c’è sul conoscere il proprio stato di salute, che è fondamentale proprio per evitare che una malattia bussi alla porta, ma continuare a vivere in salute proprio grazie a un dialogo costante e proattivo con il proprio medico”.A Milano si stimano circa 240.000 persone con diabete e il 40% della popolazione adulta è in eccesso ponderale.Alessandro Giungi, presidente della Commissione Consiliare Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026, ci spiega come aumentare progetti tipo “IO PREVENGO”, per promuovere salute e benessere tra i cittadini: “E’ fondamentale proprio queste grandi iniziative sportive, devono essere il modo per poter valutare anche le proprie condizioni di salute. Il fatto di questo track è che garantisce dei test assolutamente importanti sul tema, ad esempio del diabete, e che fa anche una importante opera di educazione alimentare, per evitare ad esempio il tema dell’obesità. Ecco, io credo che andiamo proprio nella direzione che i valori olimpici e paralimpici ci insegnano”.Sul truck, tutti potranno effettuare gratuitamente esami rapidi e non invasivi, tra cui BMI, circonferenza vita, glicemia capillare, profilo lipidico, lipoproteina, pressione ed emoglobina glicata. Saranno anche disponibili consulenze nutrizionali personalizzate e attività educative per promuovere stili di vita sani.Infine, Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, ha sottolineato l’importanza di investire nella prevenzione e nella medicina di prossimità, intercettando così i bisogni dei cittadini: “Non solo anticipare l’insorgenza di patologie, ma soprattutto consentire ai nostri cittadini di vivere meglio la loro esistenza. Quindi io credo che uno dei compiti fondamentali, oggi, sia far capire a tutti i cittadini della necessità di partecipare a tutte le campagne di prevenzione e far sì che si possa, insieme, creare una sanità migliore”.Per partecipare ai consulti gratuiti basta prenotare sul sito di IoPrevengo, dai link sui canali social di Lilly o direttamente in Piazza. Si può selezionare la fascia oraria preferita.