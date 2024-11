Un comunicato per fare chiarezza

In seguito alla notizia pubblicata il 26 ottobre, che ha rivelato una truffa ai danni di anziani, Vorwerk Italia ha rilasciato un comunicato ufficiale per chiarire la propria posizione. L’azienda ha confermato di aver collaborato attivamente con le forze dell’ordine fin dall’inizio dell’inchiesta, fornendo tutte le informazioni necessarie per supportare le indagini. Questo impegno è fondamentale per garantire la trasparenza e la sicurezza dei propri clienti, specialmente quelli più vulnerabili.

Denuncia contro un ex collaboratore

Vorwerk ha anche annunciato di aver presentato una denuncia-querela nei confronti di un’ex venditrice, accusata di aver utilizzato dati anagrafici di clienti ignari per effettuare ordini fraudolenti. Questa azione legale è stata intrapresa prima della diffusione della notizia, evidenziando la proattività dell’azienda nel contrastare le frodi. La denuncia ha permesso di accelerare le indagini e di identificare il danno economico subito dall’azienda, legato agli ordini falsi e alle provvigioni indebitamente riconosciute.

Impatto sulla reputazione e sui venditori

La truffa ha avuto un impatto significativo non solo sulla reputazione di Vorwerk, ma anche sui suoi 3.800 promotori e agenti di vendita in Italia. Questi professionisti, che operano nel rispetto dei valori di correttezza e onestà, si trovano ora a dover affrontare le conseguenze di un’azione fraudolenta che non li riguarda. L’azienda ha sottolineato l’importanza del rapporto di fiducia costruito con i clienti attraverso la vendita diretta a domicilio, un modello che caratterizza la sua attività da oltre 140 anni.

Il codice etico e la formazione della forza vendita

Vorwerk Italia ha ribadito l’importanza del proprio codice etico, che impone a tutti gli incaricati alla vendita di rispettare principi di onestà, responsabilità e trasparenza. La formazione degli agenti è un aspetto cruciale, e l’azienda si impegna a garantire che ogni venditore raccolga gli ordini in presenza del cliente, illustrando chiaramente le funzionalità dei prodotti e le clausole contrattuali. Questo approccio mira a prevenire qualsiasi violazione delle norme e a tutelare i consumatori.

Controlli e procedure di sicurezza

Infine, Vorwerk ha evidenziato che i processi di acquisizione degli ordini e dei dati dei clienti sono soggetti a rigorosi controlli incrociati. Qualsiasi anomalia viene prontamente intercettata e gestita, garantendo così la massima protezione per i consumatori. L’azienda si impegna a mantenere elevati standard di sicurezza e integrità, affinché episodi di frode come quello recentemente denunciato non possano ripetersi.