Truffa al Sistema sanitario, maxi blitz tra Napoli e Salerno: 70 indagati

Napoli, 11 mar. (Adnkronos) – Dalle prime ore della mattina di oggi è in corso un’operazione dei carabinieri del Nas nelle province di Napoli e Salerno. Circa trecento militari stanno eseguendo un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di 70 indagati, tutti gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata al falso ideologico e materiale, corruzione, e truffa aggravata in danno del Servizio Sanitario Nazionale.