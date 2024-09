I possessori di una PostePay devono fare particolare attenzione alla ricezione di un’e-mail truffaldina. Si tratta del nuovo tentativo di frode della carta bloccata.

Nuova truffa PostePay

La modalità di funzionamento della nuova truffa PostePay è uguale ai tentativi di frode messi in atto in passato.

Si riceve un’e-mail dall’indirizzo servizio@postepay-evolution.info, che sembra appartenere a Poste Italiane, con il seguente oggetto: “Importante: Attivare il nuovo sistema di sicurezza”. Una volta aperto il messaggio, si viene invitati ad aprire un link che rimanda a un sito esterno, che può sembrare quello ufficiale di Poste Italiane, ma che in realtà è realizzato ad hoc dai truffatori. Cliccare sul link indicato e inserire le informazioni richieste significa consegnare ai cybercriminali una serie di dati sensibili, inclusi quelli bancari, ciò permettere loro di sottrarre denaro e rubare l’identità della vittima.

Il comunicato di Poste Italiane

Poste Italiane, venuta a conoscenza dell’ennesima truffa, ha condiviso un comunicato per mettere in guardia i clienti:

“Stai attento perché questo tipo di email potrebbe contenere informazioni puntuali e specifiche su di te, raccolte ad esempio sui social network, in modo da sembrare più credibili e convincerti della legittimità del mittente”.

Inoltre, Poste Italiane ricorda che il sito ufficiale non chiede mai ai propri utenti le credenziali di accesso a Poste.it e alle sue app ufficiali (indirizzo di posta elettronica, nome utente e password), i dati delle carte (PIN, il numero della carta con la data di scadenza e il CVV) e i codici segreti (codice PosteID, il codice conto e le OTP ricevute via SMS). Né chiede di disporre transazioni per risolvere problemi di sicurezza che riguardano il proprio conto o le proprie carte.

Denunciare il tentativo di truffa

Infine, l’azienda sottolinea che in caso di ricezione dell’e-mail è importante ignorarla, non aprendo il link, e segnalare l’accaduto a Poste Italiane inoltrando l’email di phishing all’indirizzo antiphishing@posteitaliane.it. Immediatamente dopo cestinare e cancellare anche dal cestino la mail ricevuta.