Il dibattito televisivo tra gli sfidanti alla presidenza degli Stati Uniti Donald Trump e Kamala Harris previsto per il 10 settembre sull’Abc rischia di saltare: non si trova un accordo sull’utilizzo dei microfoni.

Microfoni accesi o spenti?

Nel corso del precedente dibattito tra Trump e Biden si era scelto di tenere i microfoni spenti per il candidato che non aveva il turno di parlare. L’ex presidente vorrebbe si adottasse la stessa linea per il nuovo dibattito, ma Harris chiede invece che i microfoni vengano lasciati aperti.

La posizione di Kamala Harris

Brian Fallon, consulente senior per le comunicazioni della campagna di Harris, afferma in una nota: “Abbiamo fatto sapere alla Abc e alle altre reti che vorrebbero ospitare un possibile dibattito in ottobre che crediamo che i microfoni di entrambi i candidati debbano essere attivi per tutta la trasmissione. Secondo noi chi gestisce Trump preferisce che il microfono sia disattivato perché non pensa che il suo candidato possa comportarsi da presidente da solo per 90 minuti.”

La replica di Donald Trump

Lo staff di Trump, dall’altra parte, replica che quando hanno accettato il dibattito sull’Abc sono state accettate le stesse regole del precedente dibattito con Biden.

Il consigliere senior di Trump Jason Miller afferma in una nota: “Basta con i giochetti. Abbiamo accettato il dibattito sulla Abc esattamente alle stesse condizioni del dibattito sulla Cnn. Lo staff di Harris, dopo aver accettato le regole delle Cnn, ha chiesto un dibattito seduti, con appunti e dichiarazioni di apertura. Abbiamo detto che non ci sarebbero state modifiche alle regole concordate. Se Kamala Harris non è abbastanza intelligente da ripetere i punti del messaggio che i suoi responsabili vogliono che memorizzi, è un loro problema.”