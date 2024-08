Alla convention dei democratici in corso a Chicago Tim Walz ha accettato la nomination a vicepresidente di Kamala Harris.

Le dichiarazioni di Tim Walz

Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha accettato ufficialmente la nomination a candidato vicepresidente dei democratici Usa, durante la convention di Chicago. Queste le sue prime parole:

“È l’onore della mia vita. Abbiamo la squadra vincente e segneremo il punto. Kamala Harris è pronta a guidare il Paese”.

Tim Walz e la stoccata contro i suoi rivali

“Sono cresciuto in una piccola città del Nebraska: nella mia scuola c’erano 24 ragazzini e nessuno di loro è andato a Yale”.

Il governatore del Minnesota si è rivolto indirettamente al rivale repubblicano James David Vance, cresciuto nello stesso Stato e che ha frequentato il prestigioso college. Inoltre, l’uomo non ha risparmiato nel suo intervento neppure Donald Trump:

“I prossimi anni di Trump saranno peggio dei primi. I leader non passano la giornata a insultare gli altri, dobbiamo liberarci di questi personaggi“.

Chi è Tim Walz

Walz, classe 1964, nato a West Point, in Nebraska, è governatore del Minnesota dal 2019. Sposato con due figli, ex docente di storia ed ex membro della Guardia nazionale. L’uomo è un veterano della politica avendo servito al Congresso per 12 anni prima di essere eletto alla guida del suo Stato per due volte.