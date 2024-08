Il vicepresidente di Kamala Harris è Tim Walz: la conferma ufficiale è prevista per questa sera. A rivelare l’indiscrezione è la CNN citando fonti vicine alla candidata delle presidenziali USA.

Tim Walz vicepresidente di Kamala Harris

Walz è attualmente al suo secondo mandato come governatore del Minnesota e presiede la Democratic Governors Association. Sposato con due figli, ex docente di storia ed ex membro della Guardia nazionale. Si tratta di un veterano della politica avendo servito al Congresso per 12 anni.

Secondo quanto riportato, Harris ha intervistato diversi candidati nei giorni scorsi, come il senatore dell’Arizona Mark Kelly e il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro. Tuttavia, la decisione finale è ricaduta su Walz.

La conferma ufficiale della vicepresidenza

Oggi pomeriggio alle 17:30 (le 23:30 in Italia) Kamala Harris terrà un comizio in Pennsylvania dove presenterà il suo candidato alla vicepresidenza.

Dunque, Harris e Walz sfideranno i candidati Repubblicani, l’ex presidente Donald Trump e il suo vice J.D. Vance.

I possibili impegni nei prossimi giorni di Kamala Harris e Tim Walz

Il governatore del Minnesota dovrebbe apparire con Harris nei prossimi giorni in vari comizi in tutti gli “Swing State”: Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Nort Carolina, Georgia, Arizona e Nevada.