Tumori: Botticelli (IncontraDonna), 'reti e collaborazione per cure oncologiche più vicine a casa'

"La collaborazione con le istituzioni ha già prodotto cambiamenti importanti per garantire eguali diritti e pari accesso alle cure. Dobbiamo costruire una rete reale tra professionisti e strutture perché le pazienti devono poter accedere alle migliori terapie ed essere curate il più vicino possib...

“La collaborazione con le istituzioni ha già prodotto cambiamenti importanti per garantire eguali diritti e pari accesso alle cure. Dobbiamo costruire una rete reale tra professionisti e strutture perché le pazienti devono poter accedere alle migliori terapie ed essere curate il più vicino possibile a casa.” Così Andrea Botticelli, membro del CdA di Fondazione IncontraDonna e responsabile della Breast Unit del policlinico Umberto I di Roma intervenendo alla presentazione degli obiettivi raggiunti nel primo anno dal lancio del Manifesto di Fondazione IncontraDonna “Un impegno per la salute 2025-2027”.

https://www.youtube.com/watch?v=Oy8OPDRLcAE