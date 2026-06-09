Tumori: Mennini (MinSal), 'Più fondi alla prevenzione e uniformità sanitaria'

“Con la legge di bilancio, per la prima volta dal 1978, sono stati incrementati in modo strutturale i fondi per la prevenzione. Con il nuovo Piano sanitario nazionale e strumenti di valutazione e premialità per le regioni virtuose, puntiamo a maggiore garanzia uniformità nell'accesso a prevenzio...

“Con la legge di bilancio, per la prima volta dal 1978, sono stati incrementati in modo strutturale i fondi per la prevenzione. Con il nuovo Piano sanitario nazionale e strumenti di valutazione e premialità per le regioni virtuose, puntiamo a maggiore garanzia uniformità nell’accesso a prevenzione e cura sul territorio”. Lo ha detto Francesco Saverio Mennini, capo dipartimento Programmazione, dispositivi medici, farmaco e politiche in favore del Ssn del ministero della Salute, alla presentazione del Manifesto della Fondazione IncontraDonna Un impegno per la salute 2025-2027’ a Roma.

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