“Turbanti”: una mostra tra arte, moda e inclusione alla Casa Museo Boncompagni Ludovisi

Si è aperta alla Casa Museo Boncompagni Ludovisi la mostra fotografica Turbanti, curata da Cosmo Muccino Amatulli con le immagini di Roberto Autuori. L’inaugurazione ha dato ufficialmente il via a un’esposizione che resterà aperta fino al 30 aprile 2026. Organizzata e sostenuta dall’Accademi...

Si è aperta alla Casa Museo Boncompagni Ludovisi la mostra fotografica Turbanti, curata da Cosmo Muccino Amatulli con le immagini di Roberto Autuori. L’inaugurazione ha dato ufficialmente il via a un’esposizione che resterà aperta fino al 30 aprile 2026. Organizzata e sostenuta dall’Accademia del Lusso e dall’Associazione Modelli si Nasce– Onlus, con il patrocinio dell’Assessorato ai Grandi Eventi di Roma Capitale, la mostra nasce dall’incontro tra formazione, creatività e inclusione.

https://www.youtube.com/watch?v=Z9L2H68oWKc