Turchi anticipa l'ingresso di una nuova celebrità al Grande Fratello: "Si unisce al cast".

Nella giornata di ieri, Enzo Paolo Turchi ha avuto un momento di confidenza con alcune altre persone partecipanti al Grande Fratello, durante il quale ha rivelato di aver attraversato un periodo di difficoltà. Inoltre, nel corso della conversazione ha anticipato l’ingresso di un nuovo partecipante VIP al reality show. Contrariamente alle aspettative, Turchi ha escluso che si tratti di Clayton Norcross, noto per la sua partecipazione a Beautiful. Invece, ha indicato una personalità italiana ben nota che ha collaborato con molte celebrità internazionali.

La notizia dell’arrivo di nuovi competitori non sorprende, dato che il conduttore, Alfonso Signorini, aveva già annunciato un simile sviluppo nel corso della serata di giovedì. “Come potete notare, la Casa si sta via via popolando di nuovi volti. Ci saranno sicuramente altre nuove entrate nelle prossime settimane. Vi avviserò quando il gruppo sarà completo”, aveva dichiarato.

Turchi ha poi rivelato allo star system italiano Shaila Gatta, Eleonora Cecere e Amanda Lecciso che un suo caro amico, Luca Tommassini, sarà uno dei prossimi competitori del Grande Fratello. “Io desidero che mia moglie sia sempre felice, e provo gioia ogni volta che le persone che mi stanno vicino sono contente. Mi emoziono dalla felicità altrui. Ho sempre offerto il mio aiuto a nuovi ballerini, aprendo per loro la strada lavorativa. Ho preso Luca sotto la mia ala quando aveva solo nove anni, e a questo punto deve entrare anche lui ” ha affermato.

Al momento, Luca Tommassini non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito alle parole di Turchi.

Alfonso potrebbe essere contento di questa grande anticipazione…