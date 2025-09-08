Turchia: due poliziotti uccisi in commissariato a Smirne, arrestato 16enne

Ankara, 8 set. (Adnkronos/Afp) - Due poliziotti sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco e un altro è rimasto ferito in una stazione di polizia vicino alla città turca di Smirne Lo riportano l'emittente televisiva privata Ntv e l'agenzia di stampa Iha, aggiungendo che un ad...

Ankara, 8 set. (Adnkronos/Afp) – Due poliziotti sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco e un altro è rimasto ferito in una stazione di polizia vicino alla città turca di Smirne Lo riportano l'emittente televisiva privata Ntv e l'agenzia di stampa Iha, aggiungendo che un adolescente di 16 anni è stato arrestato dopo l'attacco.