Ankara, 8 set. (Adnkronos/Afp) – Due poliziotti sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco e un altro è rimasto ferito in una stazione di polizia vicino alla città turca di Smirne Lo riportano l'emittente televisiva privata Ntv e l'agenzia di stampa Iha, aggiungendo che un adolescente di 16 anni è stato arrestato dopo l'attacco.
Turchia: due poliziotti uccisi in commissariato a Smirne, arrestato 16enne
