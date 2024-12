Turismo, storico Puglisi: "Lavorare su tema bagni pubblici, esigenza in città con iper-turismo"

Roma, 4 dic. - (Adnkronos) - “Abbiamo chiesto a 7 architetti di raccontarci come potrebbero essere i bagni pubblici in 6 città diverse. È emerso che queste strutture possono essere interessanti dal punto di vista spaziale, avere interventi di opere d’arte o un valore archit...

Roma, 4 dic. – (Adnkronos) – “Abbiamo chiesto a 7 architetti di raccontarci come potrebbero essere i bagni pubblici in 6 città diverse. È emerso che queste strutture possono essere interessanti dal punto di vista spaziale, avere interventi di opere d’arte o un valore architettonico e funzionale. Sul tema dei bagni pubblici bisognerà lavorare molto, è un’esigenza molto sentita in tante città in questo periodo di iper-turismo”. Lo ha dichiarato Luigi Prestinenza Puglisi, storico dell’architettura e Curatore del progetto ‘Perfect Toilets’, l’iniziativa del brand Tork che coinvolge sette architetti italiani chiamati a sviluppare un concept progettuale di bagno pubblico per le città di Roma, Milano, Venezia, Firenze, Napoli e Palermo, presentata questa mattina al Museo Maxxi di Roma.