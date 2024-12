Turismo, Trionfera (Tork): "Bagni pubblici siano inclusivi e sostenibili"

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - “Oggi siamo qui per presentare questo progetto ‘Perfect Toilets’, che vuole sollevare un tema che noi riteniamo sociale: parlare dei bagni pubblici negli ambienti urbani. A noi di Tork è un argomento che ci sta molto a cuore, in quanto noi abbiamo ...

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – “Oggi siamo qui per presentare questo progetto ‘Perfect Toilets’, che vuole sollevare un tema che noi riteniamo sociale: parlare dei bagni pubblici negli ambienti urbani. A noi di Tork è un argomento che ci sta molto a cuore, in quanto noi abbiamo come obiettivo principale l'abbattimento delle barriere al benessere, e quindi cercare di rendere l'igiene sostenibile e disponibile per tutti.” Lo ha dichiarato il direttore commerciale professional hygiene di Essity Italia Riccardo Trionfera, a margine dell’evento al museo Maxxi di Roma ‘Perfect Toilets’, l’iniziativa del brand Tork che coinvolge sette architetti italiani chiamati a sviluppare un concept progettuale di bagno pubblico per le città di Roma, Milano, Venezia, Firenze, Napoli e Palermo.

“Questo tocca tanti elementi, tanti argomenti che per noi sono fondamentali: innanzitutto l'inclusione; avere dei bagni pubblici che siano inclusivi, che diano la possibilità a tutti di usufruire di bagni pubblici igienici ed efficienti durante la loro giornata, che siano turisti o cittadini che si muovono per lavoro. Sostenibilità, perché dobbiamo lavorare su soluzioni che siano in linea con l'ambiente, che consentano di inquinare di meno, di consumare meno prodotti e di generare meno rifiuti. Abbiamo messo insieme un gruppo di studi di architettura ai quali abbiamo chiesto di progettare dei bagni pubblici per le principali città italiane. Quelli che stiamo vedendo oggi sono dei progetti molto interessanti in termini di ispirazione, che speriamo possano dare un contributo anche alle istituzioni locali per continuare a dibattere su questo tema. Chiaramente la strada sarà una strada lunga, ci sarà tanto lavoro da fare, però comunque noi come Tork ovviamente possiamo''.