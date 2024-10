I carabinieri hanno arrestato a Termini Imerese un uomo di 35 anni accusato di violenza sessuale e rapina aggravata ai danni di una turista, 38enne, due giorni fa nella zona del porto a Palermo.

Turista violentata a Palermo

Un uomo di 35 anni, prima avrebbe minacciato una turista per toglierle il cellulare, impedendole così di chiedere aiuto, e poi l’avrebbe costretta ad avere un rapporto contro la sua volontà.

I fatti risalgono a martedì scorso, quando la turista, in vacanza nel capoluogo palermitano, si è rivolta ai carabinieri denunciando di essere stata abusata in spiaggia in pieno giorno.

Le condizioni di salute della turista violentata

La 38enne, che stava trascorrendo qualche giorno di vacanza nel capoluogo siciliano, sarebbe stata visitata dai medici dopo le violenze e dimessa in maniera tale da potere organizzare il viaggio e tornare a casa.

Le indagini delle forze dell’ordine

Grazie alla sua ricostruzione e a quella di alcuni testimoni le autorità hanno rintracciato il presunto autore della violenza sessuale. La versione dei fatti della donna è stata incrociata con le immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza installati in zona e, proprio grazie ad essi, i militari dell’Arma hanno ricostruito la vicenda e tracciato un identikit e identificato il presunto violentatore.

L’uomo si trova attualmente nella casa circondariale di Termini Imerese.