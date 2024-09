Taranto, violenza sessuale su 23enne: tre fermi

Taranto, tre fermi per violenza sessuale su una ragazza di 23 anni

Tre persone sono state fermate dai carabinieri dopo la denuncia di una ragazza di 23 anni, che ha raccontato di essere stata violentata.

I carabinieri della compagnia di Massafra, in provincia di Taranto, hanno eseguito tre fermi dopo la denuncia di una ragazza di 23 anni. La giovane ha raccontato di essere stata violentata nella notte tra il 30 e il 31 agosto scorsi. La giovane sarebbe stata portata in una zona di campagna, dove si sarebbe consumata la violenza sessuale.

I tre indagati avrebbero dovuto accompagnare a casa la ragazza di 23 anni dopo una serata insieme, ma quando sono rimasti da soli con lei avrebbero deciso di portarla in una zona di campagna alla periferia di Massafra, dove si sarebbe consumata la violenza. La 23enne è riuscita a chiedere aiuto al fratello, che l’ha portata in ospedale. In seguito ha sporto denuncia, accusando i tre di violenza sessuale.